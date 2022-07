Stiri pe aceeasi tema

Guvernul ucrainean a indemnat populația din zonele sudice ale țarii ocupate de Rusia sa evacueze "prin toate mijloacele posibile" inainte de ofensiva militara ucraineana, in timp ce forțele Moscovei au fost descrise generand un "adevarat iad" in centrul industrial din estul Ucrainei, potrivit AFP.

Suspectul de asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe a recunoscut politiei ca l-a vizat initial pe liderul unui grup religios caruia mama lui ii facuse donatii mari, pana la punctul de a intampina probleme financiare, anunta, sambata, agentia de presa japoneza Kyodo.

Forțele armate ale Ucrainei au suferit mai multe pierderi in primele 4 luni de razboi decat numarul total de infanteriști al armatei britanice, afirma un expert din domeniul apararii citat de Business Insider.

Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro.

Dupa ce o persoana a reclamat faptul ca o persoana de origine asiatica ar fi ucis o pisica pentru a o manca, Poliția Animalelor a demarat o ancheta iar in urma acesteia s-a stabilit ca barbatul ar fi gasit animalul mort și l-a dus la locul de munca unde l-ar fi ingropat.

Ministerul rus al Apararii a afirmat in aceasta dimineața ca forțele sale au lovit o instalație de construcții navale din orașul Nikolaev din sudul Ucrainei, potrivit Sky News.

Rusia a pierdut in cele trei luni de razboi impotriva Ucrainei circa o mie de tancuri, dar in pofida pierderilor suferite are in continuare disponibile majoritatea capabilitatilor angajate in acest conflict, a declarat joi in fata presei americane un responsabil militar de la Washington, potrivit…

Trupele ruse au capturat oraselul Popasna, din estul Ucrainei, dupa saptamani intregi de lupte, au anuntat surse ucrainene, citate duminica de dpa.