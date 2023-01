Stiri pe aceeasi tema

„Tot ce face cancelarul Austriei este doar pentru propria sa imagine in Austria", afirma eurodeputatul Siegfried Mureșan. Karl Nehammer si a ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, vor vizita frontiera Bulgariei cu Turcia, pe 23 ianuarie.

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, revendica un prim succes in ceea ce privește interesele Vienei in negocierile privind aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Oficialul austriac a cerut in negocieri un gard in Bulgaria, pentru a proteja țara de migranți.

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a explicat ce il va convinge sa accepte intrarea Romaniei și a Bulgariei in Schengen. Acesta a cerut ferm construirea unui gard la frontiera externa a UE pentru a stopa migrația ilegala.

Cel mai longeviv director din istoria Operei Vieneze, romanul Ioan Holender, condamna decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei la spațiul Schengen și ii cere cancelarului austriac Karl Nehammer sa rectifice decizia cu prima ocazie, conform Libertatea.ro:

Negocieri la Viena, Romania incearca sa convinga Austria in privința aderarii țarii noastre la Schengen. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunța ca este in drum spre Viena, urmand ca la ora 17.30 sa-l intalneasca pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer.

Comentatorul Cristian Tudor Popescu a reacționat, marți, dupa ce cancelarul austriac Karl Nehammer a declarat ca Austria se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma, marti, ca problemele de migratie cu care se confrunta Austria nu pot fi imputate Romaniei. Declaratia ministrului vine dupa ce Austria a anuntat ca-si mentine impotrivirea fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen.

Președintele Klaus Iohannis a respins miercuri, in Letonia, acuzațiile cancelarului austriac care explica posibila opoziție a țarii sale pentru aderarea Romaniei la Schengen prin prisma faptului ca 75.000 de migranți ar fi traversat ilegal Romania, Bulgaria și Ungaria.