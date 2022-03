Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sambata ca presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, nu este interesat de negocieri si vrea sa provoace un conflict intre Rusia si NATO. ”Daca el (Zelenski) a fost atat de suparat ca NATO nu l-a aparat, inseamna ca spera sa rezolve conflictul aducand…

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acordat un interviu acordat postului tv Al Jazeera. Ministrul de Externe al lui Putin expune motivele Kremlinului pentru invadarea Ucrainei, vorbește despre neo-naziștii Kievului și arata cum actualii conducatori, in frunte cu Zelynski, au impins lucrurile in…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la postul american de televiziune Sky News ca singura runda de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina purtata pana acum arata faptul ca țara condusa de Vladimir Putin dorește continuarea invadarii Ucrainei, ținand cont de modalitatea in care au avut…

- ”Suntem pregatiti de negocieri in orice moment, imediat ce forrtele armate ucrainene ne vor auzi apelul si vor depune armele”, declara Lavrov intr-o conferinta de presa, la o zi de la lansarea ofensivei ruse in Ucraina. Kremlinul a amenintat, la randul sau, cu masuri de retorsiune ”simetrice sau asimetrice”…

- "Dimpotriva, se pare ca Rusia continua concentrarea militara", a declarat Stoltenberg presei. "Ce observam este ca si-au marit numarul de militari si ca mai multi militari sunt pe drum", a adaugat el.Secretarul general a aratat ca deplasarile de trupe si tancuri sunt o practica uzuala. "Daca intr-adevar…

- Ministrul afacerilor externe din Belarus, Vladimir Makei, da asigurari ca ”niciun soldat rus” sau echipament militar al Moscovei nu va ramane pe teritoriul țarii sale dupa manevrele militare comune, programate sa se incheie pe 20 februarie, relateaza AFP, citata de Agerpres. ”Niciun singur soldat, niciun…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…