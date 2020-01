Răsturnare de situaţie. Rareş Bogdan: Nu am spus niciodată că Ludovic Orban va demisiona "Am primit la postarea de acum o ora un mesaj de la Rareș Bogdan pe care socotesc corect sa-l adaug. Iata ce imi transmite Rareș Bogdan: „Nu am spus niciodata ca Ludovic Orban va demisiona. In timpul intervenției mele telefonice, cineva din studio a spus asta. Eu am spus ca Orban va uza de toate prerogativele constituionale pentru a incerca declanșarea alegerilor anticipate, dupa negocieri politice cu toate forțele politice care susțin actualul Guvern”. I-am transmis lui Rareș Bogdan ca aceasta abordare mi se pare mai corecta și ca era bine ca rectificarea sa fi fost facuta imediat", scrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

