Răsturnare de situaţie. Premierul Ludovic Orban îşi angajează răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi Strategia aleasa de premierul Orban vizeaza si fortarea PSD de a depune moțiunea de cenzura care ar putea duce catre anticipate, odata cu demiterea guvernului. Social democrații vor depune moțiune doar daca guvernul iși asuma raspunderea, in cazul unei ordonanțe de urgența nefiind luata in calcul depunerea unei moțiuni, susțin surse din PSD, citate de Digi24.



Strategia lui Orban include angajarea raspunderii, forțarea unei moțiuni care va duce la demiterea guvernului, urmata de doua variante prin care se va ajunge la alegerea primarilor in doua tururi: OUG inaintea votului din Parlament… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

