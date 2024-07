Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia care promoveaza controversata capsula de sinucidere asistata a anunțat ca moartea primei persoane care urma sa foloseasca in Elvetia acest dispozitiv ce permite unei persoane sa-si puna capat vietii fara interventia unui medic, a fost „amanata definitiv”.

- Madalina Manole, una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania, a fost gasita moarta pe 14 iulie 2010, in locuința sa din Otopeni, in ziua in care implinea 43 de ani. Aceasta tragedie a șocat și intristat profund intreaga țara. Acum, noi expertize au scos la iveala un detaliu șocant! Contextul morții…

- Fostul presedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, adept al liniei dure, si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale de pe 28 iunie, organizate in urma decesului lui Ebrahim Raisi intr-un accident de elicopter luna trecuta, a informat duminica televiziunea de stat de la Teheran, transmite Reuters.Candidatura…

- Fostul presedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, adept al liniei dure, si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale de pe 28 iunie, organizate in urma decesului lui Ebrahim Raisi intr-un accident de elicopter luna trecuta, a informat duminica televiziunea de stat de la Teheran, transmite Reuters.Candidatura…

- Clubul de fotbal spaniol Barcelona FC a anunțat vineri ca l-a demis pe managerul Xavi Hernandez. Decizia vine la patru saptamani dupa ce Xavi confirmase ca iși va onora ultimul an de contract și va conduce echipa in sezonul urmator.

- De zeci de ani, persoanele care au vrut sa iși puna capat zilelor cu ajutorul unui medic și care au avut mijloacele necesare pentru a face acest lucru s-au indreptat catre cateva țari, in general Elveția, pentru eutanasie, relateaza The Conversation.

- Xavi Hernandez (44 de ani), antrenorul Barcelonei, va pleca dupa jocul cu Sevilla de sambata viitoare. Președintele Joan Laporta l-a mandatat pe directorul sportiv Deco sa-i gaseasca inlocuitor. Presa catalana scrie ca noua ruptura s-a produs dupa ce Xavi a spus ca nu se poate lupta cu Real Madrid la…

- Un expert legist a publicat un nou raport privind moartea lui Diego Maradona. Acesta a fost facut public luni, iar contraexpertiza sa ar putea sa schimbe complet situatia, in conditiile in care opt cadre medicale au fost acuzate de moartea lui Maradona si urmeaza sa fie judecatei la 4 iunie, relateaza…