Răsturnare de situație: Pensiile ar putea crește în luna septembrie. Anunțul ministrului Muncii „Noi pregatim acum bugetul pe anul 2021 și, in paralel, am demarat o masura de reforma importanta in domeniul pensiilor. Pe aceasta masura de reforma am realizat deja inceputul reevaluarii tuturor dosarelor de pensie, in condițiile in care, pentru o buna exemplificare, in Romania exista aproximativ 250.000 de dosare de pensie ale agricultorilor care sunt in format letric. Deci, ca vreodata sa poți sa ajungi sa vorbești despre recalcularea acestor pensii trebuie intai sa le ai intr-un format electronic și sa ai o evidența a lor. Asta am inceput sa facem: evaluarea pensiilor”, a declarat ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Noi pregatim acum bugetul pe anul 2021 și, in paralel, am demarat o masura de reforma importanta in domeniul pensiilor. Pe aceasta masura de reforma am realizat deja inceputul reevaluarii tuturor dosarelor de pensie, in condițiile in care, pentru o buna exemplificare, in Romania exista aproximativ…

- „Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a declarat Barna intr-o intervenție la Digi24. Zeci…

- Ministerul roman de Externe spune ca autoritațile mexicane au invocat motive de securitate pentru interzicerea accesului, dar ca acestea ar trebui sa fie mai bine fundamentate. PNL, USR PLUS și UDMR și-au imparțit funcțiile de prefect. Liberalii pierd Capitala și Clujul „Uite, am ajuns in Cancun…

- Pensiile speciale intra in analiza Ministerului Muncii, a spus ministrul Raluca Turcan . Oficialii cauta o formula juridica prin care principiul contributivitatii sa fie asigurat la pensiile speciale. Anunțul a fost facut dupa ce Turcan a anunțat ca 5 milioane de pensii din Romania vor fi recalculate.…

- UPDATE Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, joi, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, aceasta evaluare fiind prima dupa cea realizata in perioada 2005 – 2010. „Am vazut ce inseamna ca unii romani sa fie mai egali decat alții”, a spus Turcan. Raluca Turcan a anunțat,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca in zilele urmatoare va emite un ordin privind recalcularea tuturor pensiilor, proces estimat a dura un an si jumatate, scrie News.ro . Invitat la o emisiune B1 TV, demnitarul a spus ca pentru aceast proces este nevoie de angajarea pe durata determinata a…

- Trei organizatii ale pensionarilor solicita premierului Florin Citu si ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, o intrevedere pentru a discuta situatia pensiilor, "inainte de a trece la alte actiuni". "Ministerul Muncii a constituit o comisie de recalculare a pensiilor, dar nu a fost…

- Raluca Turcan a anuntat ca toate Casele Judetene de Pensii au solicitat luni dimineata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala transmiterea urgenta catre trezorerii a dispozitiilor bugetare care reprezinta platile de pensii pentru…