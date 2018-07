Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din Uniunea Europeana cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea regatului in blocul comunitar, a relatat luni Sky News, referindu-se…

- O proportie de 42% dintre persoanele intervievate, intrebate ce parere au despre eventualitatea unei noi consultari prin referendum pe tema unui viitor eventual acord intre britanici si europeni, s-au declarat favorabile, in timp ce 40% nu considera aceasta procedura necesara.In randul…

- A crescut semnificativ numarul alegatorilor britanici care sustin organizarea unui referendum asupra termenilor finali ai viitorului acord cu Uniunea Europeana cu privire la Brexit, proportia acestora fiind pentru prima data mai mare decat a celor care nu doresc un astfel de referendum, releva un sondaj…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Comisia Europeana avertizeaza statele membre ca s-ar putea sa nu se ajunga la un acord cu Londra dupa Brexit și prezinta dezavantajele unei astfel de posibilitați, au declarat surse de la Bruxelles citate de Press Association. In cazul in care nu se va ajunge la semnarea unui tratat post-Brexit cu Marea…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca exista progres in negocierile intre Londra și Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, informeaza Mediafax.In cadrul unei conferințe cu…