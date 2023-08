Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul dreapta Valentin Crețu apare pe foaia de joc a celor de la FCSB in deplasarea cu UTA. Gigi Becali anunța saptamana trecuta ca s-a desparțit de fotbalistul in varsta de 34 de ani. Valentin Crețu a intrat in dizgrația lui Gigi Becali și nu a mai prins lotul de pe 10 august, rezerva in remiza…

- Luis Rubiales este de cinci zile in ziarele de sport din lumea intreaga. A sarutat o jucatoare pe gura, dupa ce Spania a caștigat titlul mondial la fotbal feminin, și a fost supus unui val uriaș de critici. El Pais susține ca președintele Federației Spaniole de Fotbal iși va prezenta astazi demisia.…

- FCSB a revenit in Ghencea dupa 8 ani, la 1-0 cu CFR Cluj, și spera sa poata evolua și joi, cu Nordsjaelland, in turul 3 al preliminariilor Conference League. Inițial, clubului lui Gigi Becali i-a fost refuzat accesul in „Templu” insa potrivit surselor GSP situația a luat o intorsatura incredibila in…

- Federatia internationala de scrima (FIE) a ridicat suspendarea sabrerei ucrainene Olga Kharlan, descalificata de la Campionatele Mondiale care au loc la Milano (Italia) pentru ca nu a strans mana adversarei sale din Rusia.

- Miercuri, rasturnare de situatie in privinta derby-ului FCSB – Dinamo: nu se va juca in Ghencea, in cele din urma. Dupa lungi negocieri intre reprezentanții FCSB și CSA Steaua nu s-a ajuns la un consens pentru inchirierea arenei din Ghencea, chiar daca Gigi Becali susține ca a acceptat toate cerințele…

- Adrian Șut (24 de ani), „inchizatorul” titular al vicecampioanei FCSB, are o oferta din MLS. Adrian Șut a fost indispensabil sezonul trecut in garnitura celor de la FCSB. Indiferent ca pe banca a fost Petrea, Dica, Pintilii sau Charalambous, mijlocașul adus de la Clinceni a fost de neclintit. Adrian…

- Florinel Coman are șanse mari sa plece in aceasta vara de la FCSB. Fotbalistul a jucat bine in play-off și in presa s-a vorbit ca sunt echipe din strainatate care sunt gata sa plateasca clauza de reziliere de cinci milioane de euro. Helmut Duckadam a spus in emisiunea Playsport LIVE ca este convins…

- Deian Sorescu (25 de ani, extrema dreapta) va evolua la Rakow in sezonul viitor. Fotbalistul se intoarce in Romania dupa imprumutul de la FCSB. Polonezii de la weszlo scriu ca Daviw Szwarga, noul antrenor al lui Rakow, ii va acorda o șansa romanului. Iarna trecuta, Sorescu pleca din Polonia și pentru…