Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie in cazul reabilitarii Cazinoului din Constanta. Surse avizate precizeaza ca s ar fi depus o noua contestatie, cu doar cateva ore inainte de expirarea termenului. Contestatoare este asocierea condusa de SC Eldiclau SRL.Amintim ca in sedinta de Guvern de astazi, 28 octombrie 2019,…

- Olandeza Kiki Bertens (8 WTA) a fost eliminata de franțuzoaica Kristina Mladenovic (45 WTA), scor 4-6, 6-2, 1-6, in sferturile de finala de la Kremlin Cup. Turneul Campioanelor, gazduit in premira de Shenzhen (China), se va disputa in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie.Se vor califica cele mai bune…

- Uniunea Europeana considera propunerile britanice suficiente pentru a incepe negocierea unui nou acord de Brexit, sustin surse din cadrul UE, dupa o intorsatura surprinzatoare la o intalnire de joi intre prim-ministrul britanic Boris Johnson si omologul sau irlandez Leo Varadkar, relateaza Reuters,…

- Cazul de la Caracal este departe de a fi rezolvat, iar pe zi ce trece apar noi detalii terifiante. Acum, insa, un telespectator a atras atenția asupra uneia dintre inregistrarile dintre Alexandra și operatorii de la 112.

- Informatie de ultima ora! Sambata dimineata, la o zi dupa ce INML a finalizat raportul privind probele ADN ridicate de anchetatori din padurea de langa Caracal, DIICOT a publicat raportul oficial.

- Lovitura de teatru in cazul de la Caracal! Daca pana acum se credea ca Gheorghe Dinca ar fi acționat de unul singur, ei bine, acum ies la iveala detalii naucitoare.Unul dintre oamenii apropiați de caz face o dezvaluire-bomba, susținand ca se știa faptul ca Dinca era capul unei rețele. Citește…

- Procurorii DIICOT au anunțat ca analiza antropologica a demonstrat ca fragmentele de oase și dinți gasite in casa inculpatului Gheorghe Dinca provin de la un singur schelet, iar analizele genetice au indicat ca profilul ADN aparține Alexandrei Maceșanu in proporție de peste 99,9%. Familia fetei vrea…

- Seful Serviciului Judetean de Ambulanta, Mihai Polinschi, a facut declaratii cu privire la minora de 14 ani, gasita duminica plina de sange pe o strada din Galati. Fata i-ar fi spus asistentei de pe ambulanta ca ar fi fost violata.