Stiri pe aceeasi tema

- EuropaFM organizeaza in seara asta de la 20.30 o dezbatere electorala cu toti candidatii la prezidentiale. Postul radio afirma ca a transmis invitatii catre Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu si Kelemen Hunor si ca emisiunea va avea loc indiferent de cine vine.

- Afirmatiile lui Ludovic Orban, despre o posibila victorie a lui Klaus Iohannis din primul tur, sunt combatute de deputatul Catalin Drula, membru in Biroul National al USR. Acesta explica de ce o asemenea victorie este imposibila din punct de vedere constitutional. Drula face apel la Ludovic Orban…

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale, il invita vineri pe Dan Barna la o dezbatere. Gestul lui Paleologu vine dupa ce liderul USR i-a invitat pe Viorica Dancila și Klaus Iohannis la o dezbatere „in fața romanilor despre nevoile lor reale”. „Ințeleg ca dumneavoastra ați vrea sa va alegeți…

- Rasturnare de situație pentru Simona Halep, campioana de la Wimbledon. Romanca ca urca o poziție in clasamentul WTA, chiar daca nu participa la Kremlin Cup, competiție care se desfașoara in aceasta saptamana. Pe ce loc se afla acum? Pe ce loc de afla Simona Halep in clasamentul WTA? Sportiva din Constanța…

- Dan Barna a anunțat, la Digi24, ca dorește ”un calendar foarte clar, asumat inca din acest moment”, de la președintele Klaus Iohannis. In acest calendar despre care a vorbit Dan Barna, liderul USR a subliniat ca dorește asumarea exacta a etapelor prin care se va ajunge la alegerile anticipate.…

- Calin Popescu Tariceanu a confirmat faptul ca doar ALDE a fost chemat astazi la Cotroceni pentru negocieri. Inca nu se stie ora la care va avea loc aceasta intalnire. Celelalte partide ar urma sa mearga maine. Dan Barna spunea ca maine va merge la Cotroceni, la fel si PMP.

- Cu doar cateva ore inainte ca președintele Klaus Iohannis sa anunțe numele viitorului premier, un singur lucru pare sigur. Chiar numele acestuia: Ludovic Orban. In rest, numele viitorilor miniștri se schimba...