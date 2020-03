Rasturnari de situație pe banda rulanta, in cazul triunghiului amoros in care este implicata Maria Constantin. Mai intai s-a spus ca se iubește cu un barbat casatorit, apoi apropiații au spus ca „iubi” este de mult divorțat, iar acum lucrurile se schimba din nou! Iubitul artistei ar fi inca insurat in acte și, mai mult, chiar Maria ar fi cantat la botezul copilului noului iubit și al soției sale.