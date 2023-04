Stiri pe aceeasi tema

- MASURA… Cei care se opun prelevarii de mostre biologice, situatie intalnita uneori in trafic, in cazul accidentelor rutiere, dar si in alte spete in care altfel nu se pot aduce dovezile necesare anchetei, trebuie sa stie ca pot ajunge la… Socola! I s-a intamplat unui barbat din zona Husi, cercetat intr-un…

- O femeie in varsta de 84 de ani din Alba a scapat de de un proces pentru furt, dupa ce procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia au cerut renunțarea la urmarirea penala. In data de 30 martie 2022, magistrații Judecatoriei Alba Iulia au admis cererea procurorilor și au dispus renunțarea…

- Spitalele din Iasi au ratat o finantare de zeci de milioane de lei, fonduri nerambursabile, oferita prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Conform listei comunicate de Guvern, Iasul are doar trei spitale care au obtinut finantare pe linia „Echipamente si materiale destinate reducerii…

- INTORSATURA…Presupusa crima de la Albesti a luat o noua intorsatura, dupa ce raportul medico-legal preliminar a ajuns pe masa procurorilor. Expertiza medico-legala a aratat ca victima, Marius Chirila, a murit din cauza consumului exagerat de alcool. Cu toate acestea, cercetarile vor fi continuate sub…

- Autorul atacului armat din cartierul ieșean Alexandru cel Bun a fost arestat preventiv in lipsa. Alin Alexandru Plop, in varsta de 30 de ani, este acuzat de savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. „Prin referatul din data de 02.02.2023 al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi s-a solicitat arestarea…

- SANCȚIUNE… Noi informații in cazul invațatorului din comuna Tacuta, care a batut cu bațul la palme un elev pentru ca nu știa tabla inmulțirii. Comisia de disciplina și Consiliul de Administrație al școlii au decis ca dascalul sa fie sancționat cu diminuarea salariului cu 15% timp de șase luni și cu…

- Sarbatorile de Iarna sunt evenimente incarcate de o semnificatie aparte si deseori zilele care le urmeaza activeaza rani, pun presiune pe fiecare dintre noi si pot atrage stres si nemultumiri, spune medicul psihiatru Petronela Nechita, ea afirmand ca starea de tristete nejustificata si greu de gestionat…