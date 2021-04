Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca are „detalii” din „ancheta de la SIIJ” privind renumararea voturilor de la Primaria Sectorului 1 si ca, de fapt, Clotilde Armand a pierdut alegerile. „Mai sunt 220 de saci de numarat, dar trendul electoral este unul foarte clar, se pare ca dl Tudorache a castigat",…

- Ministerul Sanatații a ieșit la rampa cu o replica in ceea ce privește scandalul pacienților evacuați din Spitalul Foișor din Capitala. Vlad Voiculescu susține ca nu autoritațile statului ar fi vinovate pentru aceasta „situație regretabila”, ci conducerea spitalului de Ortopedie.

- Liga din Spania a comunicat ca, dupa ce s-a ascultat inregistrarea audio și s-a facut o expertiza pentru cititul pe buze, singurele cuvinte spuse la Cadiz - Valencia sunt „Rahat”, „Lasa-ma in pace!” și „Scuza-ma, nu te infuria!”. Nu „negru de rahat”. Spaniolii nu reușesc inca sa limpezeasca dosarul…

- Javier Tebas, președintele La Liga, a comentat scandalul de rasism iscat in timpul meciului Cadiz - Valencia 2-1. Conducatorul iberic lasa de ințeles ca nu Juan Cala a folosit o replica rasista in dialogul cu Mouctar Diakhaby, așa cum acuza „liliecii”. „In curand, azi sau maine, vor aparea mai multe…

- Jandarmeria Romana susține ca a asigurat masurile de ordine și siguranța a participanților la protestele care au avut loc ieri, in 71 de localitați. Reprezentanții Jandarmeriei susțin ca in cazul tanarului de la Braila nu a fost vorba despre sange, ci despre o eșarfa purtata la gatul tanarului.…

- Dupa ce Laurette a depus plangere la poliție, spunand ca a fost batuta rau de un barbat, noi detalii au ieșit acum la iveala, iar reporterii Playtech le-au aflat in exclusivitate. Rasturnare de situație in cazul lui Laurette Se știe faptul ca in mass-media au aparut informații potrivit carora ea s-ar…

- Josep Vandellos, avocatul arbitrului roman Sebastian Colțescu, care a fost suspendat de UEFA pana la finalul sezonului, contesta decizia forului continental in cazul clientului sau. Prima intenție a lui Colțescu era sa nu faca apel, dar arbitrul s-a razgandit in ultimele 24 de ore de la comunicarea…

- „Eu voi face ce se hotaraste in cadrul coalitiei", a afirmat Orban la Parlament, intrebat daca va sustine amendamentul depus de liberalul Florin Roman la legea bugetului de stat pe anul 2021.Orban a precizat ca amendamentul a fost depus fara semnatura sa.„A depus amendamentul, vedeti ca l-a depus fara…