- Carțile cu literatura ucraineana sunt arse in zonele ocupate, potrivit unor informații prezentate de Centrul Național de Rezistența din Ucraina. Forțele rusești din zonele ocupate ale Ucrainei ar fi confiscat carți și le-ar fi ars, susțin ucrainenii citați de Sky News, relateaza Mediafax. Fii…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri ca a descoperit un caz de delapidare in valoare de peste un miliard de dolari, la doua companii petroliere care pana in luna noiembrie erau deținute parțial de miliardarul Ihor Kolomoiskiy, informeaza Reuters, transmite Rador. Fii…

- Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador. Fii la…

- In ultima zi, regiunea Zaporojie a cunoscut un alt „record” de atacuri ale forțelor rusești, potrivit șefului Administrației Militare Regionale Zaporojie, Oleksandr Starukh. Armata ucraineana susține ca forțele rusești au atacat regiunea 224 de ori. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina va urmari in 2023 adoptarea a doua rezoluții ale Adunarii Generale a ONU, privind punerea in aplicare a formulei de pace și tragerea la raspundere a Rusiei pentru razboiul impotriva Ucrainei, a declarat la sediul ONU din New York prim-adjunctul ministrului ucrainean de externe, Emine Dzeppar,…

- Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in razboiul din Ucraina, insa Kievul si sustinatorii occidentali ai acestuia au refuzat sa se angajeze in convorbiri, a declarat presedintele rus, Vladimir Putin, intr-un interviu difuzat duminica, anunța Rador. Fii la curent cu cele…

- Consilierul sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, sustine ca Rusia si-a schimbat tactica de a lansa lovituri masive cu rachete asupra Ucrainei, scrie agenția de presa RBC, conform Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortele ucrainene au lichidat 400 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul soldaților ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 83.110 - potrivit unui raport publicat, joi, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei redat de Rador. Fii la curent cu cele mai…