Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata ca doreste „altceva” decat Autoritatea Palestiniana pentru a conduce Fasia Gaza dupa razboiul pe care il duce pentru distrugerea miscarii islamiste palestiniene Hamas.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata ca doreste ''altceva'' decat Autoritatea Palestiniana, condusa in prezent de Mahmoud Abbas, pentru a conduce Fasia Gaza dupa razboiul pe care il duce pentru "eradicarea" miscarii palestiniene Hamas, relateaza AFP. De asemenea, in ciuda avertismentelor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a abordat, in conferința de presa de sambata seara, criticile aduse Israelului de catre Emmanuel Macron in privința bombardamentelor asupra Fașiei Gaza, spunand ca președintele francez "a facut o grava greșeala", scrie The Times of Israel."A facut o greșeala grava,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri, 10 noiembrie, ca Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) vo ramane sa controleze Fașia Gaza dupa razboi, intr-o serie de comentarii care vor ridica probabil semne de intrebare in randul comunitații internaționale, la cateva ore dupa el ce a declarat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost „distrus emoțional” de eșecul sau masiv in ceea ce privește securitatea naționala și acum calculeaza greșit, pregatindu-se sa preia controlul general asupra securitații in Gaza pentru o „perioada nedeterminata”, dupa ce Hamas va fi zdrobit, a declarat fostul…

- Statele Unite anunta marti ca se opun unei noi ocupatii pe termen lung a Fasiei Gaza de catre Israel, dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca vrea sa preia ”responsabilitatea generala a securitatii” acestei enclave palestiniene dupa razboiul cu gruparea islamista palestiniana Hamas,…

- Președintele american Joe Biden a avut convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu șeful Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, in contextul pregatirilor Israelului pentru o operațiune in Fașia Gaza. In timpul convorbirilor telefonice, liderul american a remarcat sprijinul…

- Mișcarea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata dimineața o serie de rachete din Fașia Gaza catre teritoriul israelian. Acest lucru l-a determinat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu sa declare razboi și sa afirme ca acest conflict va fi prelungit in timp din cauza gravitații evenimentelor.…