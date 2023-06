Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mercenarii ce aparțin gruparii Wagner se indreptau spre Moscova, intervenția omului lui Vladimir Putin a adus o rasturnare de situație in lovitura de stat din Rusia. Prigojin a facut anunțul, ce se intampla cu rebeliunea impotriva regimului de la Kremlin. Rasturnare de situație in lovitura…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu a facut mai multe anunțuri radicale vizavi de poziția Ucrainei in razboi, dupa ce, in ultimele luni, Volodimir Zelenski și-a anunțat contraofensiva asupra armatei ruse, dand garanții ca va invinge. Astfel, marți, Serghei Șoigu a oferit o veste mai puțin buna…

- Ucraina și-a anunțat contraofensiva impotriva Rusiei inca de la inceputul primaverii, insa se pare ca vremea ploioasa și nefavorabila pentru astfel de acțiuni militare nu i-a incurajat pe soldații ucraineni sa avanseze prea mult cu planurile lor. Din fericire, consilierul șefului biroului președintelui…

- Volodimir Zelenski a transmis, luni, intr-un discurs, ultima decizie luata de Adunarea Parlamentara NATO impotriva Rusiei. Datorita acestei hotarari, Ucrainei i s-au deschis noi perspective de victorie, in vreme ce summitul NATO de la Vilnius ar putea prinde un nou contur. Semne bune din partea NATO…

- Alexandr Lukașenko este o figura emblematica in razboiul din Ucraina, acesta fiind printre puținii lideri care au susținut tacit agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Mai mult, liderul belorus s-a aratat de fiecare data impotriva sancțiunilor impuse țarii agresoare, susținand ca țara sa are nevoie de avanatajele…

- Volodimir Zelenski a solicitat catre SUA in repetate randuri arme puternice și sisteme de apararare complexe, cu ajutorul carora sa poata inregistra rezultate semnificative pe frontul de lupta. Dupa luni intregi de așteptare, marți, Statele Unite și-au anunțat disponibilitatea de a furniza Kievului…

- Al Treilea Razboi Mondial ar fi din ce in ce mai aproape. Care este avertismentul ingrijorator facut de oficialii de la Washington. Acești cred ca rusii ar putea lansa o ofensiva in razboiul cu Ucraina, ceea ce ar fi o rasturnare de situație. Rasturnare de situație in razboiul din Ucraina. Ce ar pregati…

- Divergențele aparute in Occident pe tema razboiului și a schimbarilor uriașe care au dezechilibrat toate statele lumii par sa nu se termine niciodata, astfel ca, țarile care susțin Ucraina sunt tot mai ferme pe poziție atunci cand vine vorba despre condamnarea Rusiei in termeni duri. In urma cu puțin…