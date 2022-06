Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de interne Lucian Bode l-a felicitat pe re'eaua de socializare pe David Popovici, care a devenit, luni, noul campion mondial la ]not.

Inotatorul roman Robert Glinta s-a clasat pe locul 8, ultimul, in finala probei de 100 m spate, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, anunța agerpres.

Romanul suspectat ca are varicela maimuței are, de fapt, varicela. Medicul Nikos Koudunis a informat, in aceasta dimineața, la Antena 3, ca turistul roman in Grecia nu are variola maimuței. Conform testelor efectuate și informarii oficiale ale autoritaților elene, turistul roman are varicela.

Ar urma o rasturnare de situație in dosarul „Gala Bute", acolo unde Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare.Avocatul Elenei Udrea anunța o adevarata lovitura de teatru in privința...

Fostul campion mondial la box la categoria grea, ucraineanul Vladimir Kliciko, ar putea lua in considerare o revenire in ring, la 46 de ani, pentru a dobori recordul americanului George Foreman care la 45 de ani a castigat titlul mondial in versiunile WBA si IBF, scrie DPA, potrivit agerpres.

Boxerul britanic Amir Khan, fost campion mondial la categoria welter, a anuntat ca a fost jefuit sub amenintarea unei arme luni seara la Londra, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

Spaniolul Fernando Alonso (40 ani), dublu campion mondial de Formula 1, a asigurat vineri ca spera sa piloteze la categoria regina a sportului automobilistic "inca doi sau trei ani", informeaza AFP, citat de Agerpres.

Maksim Kagal, campion mondial la kickboxing, a murit, vineri, la Mariupol, e luptand pentru Ucraina, in Batalionul Azov, in razboiul cu fortele ruse.