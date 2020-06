Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia franceza a dezmintit joi informatiile aparute in cotidianul Le Figaro conform carora Emmanuel Macron ar fi evocat recent eventualitatea unei demisii urmate de o noua candidatura la presedintia tarii."Dezmintim aceasta informatie. Presedintele Republicii nu a evocat niciodata demisia…

- Crearea unui al noualea grup parlamentar politic, compus din 17 deputati, a fost oficializata marti in Adunarea Nationala franceza (camera inferioara), partidul La Republique En Marche (LREM) al presedintelui Emmanuel Macron pierzand astfel la limita majoritatea absoluta, cel putin temporar, potrivit…

- Franta va contribui cu 500 de milioane de euro la initiativa internationala pentru identificarea unui vaccin si a unui tratament contra coronavirusului, anunta presedintele Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro si de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX."Franta va contribui cu 500 de…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, a anuntat Administratia Prezidentiala. „Pe fondul crizei provocate de raspandirea la nivel global a noului coronavirus, care afecteaza deopotriva Franta si Romania, Presedintele Klaus Iohannis…

- “Emmanuel Macron a dezmințit marți la Consiliul de miniștri orice disensiune cu prim-ministrul Edouard Philippe legat de criza coronavirusului și i-a criticat pe cei care “incearca sa divizeze” executivul, potrivit unor surse guvernamentale concordante. „Tot executivul este pe deplin aliniat in aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care a anuntat la 16 martie ca Franta este "in razboi" cu coronavirusul si care urmeaza sa li se adreseze din nou francezilor luni seara, are in vedere o prelungire a masurilor de izolare din tara pana cel putin dupa 10 mai, au indicat surse din anturajul sau…

- ​Firmele din Franta au solicitat plasarea în somaj partial a 5,8 milioane de angajati, situatie care ar putea genera costuri de 19,7 miliarde de euro, afirma ministrul francez al Muncii, Muriel Penicaud, potrivit Mediafax."Suntem singura tara care atinge acest nivel de somaj partial",…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a anuntat vineri o prelungire a izolarii - cu doua saptamani - incepand de marti si pana miercuri, la 15 aprilie, in lupta impotriva epidemiei covid-19, relateaza Le Figaro.Premierul francez a anuntat totodata ca izolarea poate fi prelungita din nou, ”numai…