Stiri pe aceeasi tema

- Inca o zi de foc, in Franța: un milion și jumatate de oameni erau așteptați in strada, luni, 1 mai - o mobilizare excepționala, dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor. Autoritațile se așteapta la noi proteste violente. De asemenea, tot luni este greva…

- Mii de persoane s-au adunat, vineri dupa-amiaza, in centrul Parisului, pentru a protesta fata de hotararea Consiliului Constitutional de validare a planului reformei pensiilor. Peste 100 de persoane au fost reținute la Paris la manifestațiile violente. Mii de oameni in centrul Parisului Manifestatii…

- Zeci de persoane au fost retinute in Franta in cursul protestelor fata de reforma pensiilor desfasurate joi, iar cel putin zece agenti ai fortelor de ordine au fost raniti in confruntari cu demonstranti, anunta autoritatile de la Paris, scrie Mediafax.Potrivit Ministerului francez de Interne, aproximativ…

- Aproximativ 740.000 de persoane au manifestat in intreaga Franta marti, in a zecea zi de mobilizare impotriva reformei pensionarii, anunta Ministerul francez de Interne, iar Confederatia Generala a Muncii (CGT) anunta, la rindul sau, ca peste doua milioane de persoane au iesit in strada, relateaza BFMTV.…

- Conform Ministerului de Interne, peste un milion de persoane protesteaza in intreaga țara. Doar la Paris s-au adunat 120 de mii de manifestanți, fiind cel mai mare protest de anul acesta din capitala Franței. Aceeași sursa informeaza ca 123 de polițiști și jandarmi au fost raniți in urma confruntarii…

- Zeci de persoane au fost retinute, marti seara, in mai multe orase din Franta, dupa noi confruntari intre protestatari si fortele de ordine, in timp ce presedintele Emmanuel Macron afirma ca manifestantii nu au legitimitate, anunța Mediafax.La protestele de la Paris au participat aproximativ 3.500…

- Optzeci si unu de persoane au fost retinute, sambata, dupa o noua zi de proteste la scara larga in Franta pe tema cresterii varstei de pensionare, relateaza lefigaro.fr. Potrivit politiei, la Paris au manifestat peste 4.000 de persoane, iar fortele de ordine au fost nevoite sa intervina cu gaze lacrimogene…

- Federatia Internationala de Scrima (FIE) a oficializat vineri reintegrarea in competitie a sportivilor rusi si belarusi, incepand cu ziua de 3 aprilie 2023, data inceperii perioadei de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza News.ro.Scrima este primul sport olimpic care a…