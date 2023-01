Stiri pe aceeasi tema

- Soția deputatului Dumitru Focșa anunța ca ar vrea sa iși retraga plangerea dupa excluderea soțului ei din AUR, ca urmare a acuzațiilor de agresiune fizica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Executivul a aprobat in cursul zilei de miercuri, 28 decembrie, in ultima ședința de Guvern din 2022, o noua ordonanța. Aceasta vine cu detalii pentru romanii care au mai multe locuri de consum. Dan Dragan, secretarul de stat in Ministerul Energiei, a venit cu mai multe detalii pentru cetațenii vizați.…

- Rasturnare totala de situatie in cazul Simonei Halep! Este anuntul care schimba totul in plin scandal de dopaj. Practic, romanca incearca imposibilul prin intermediul avocatilor. Vezi AICI dezvaluirea finalului de an in legatura cu suspendarea romancei... Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Asta cu ”rasturnare de situație” este mai mult pentru guvernanți și președinte, care mimeaza dezamagiri și indignari, dar și pentru romanii care au decis sa boicoteze firmele austriece (nu am ințeles de ce nu și pe cele olandeze). Romania și Bulgaria nu vor intra in veci in Schengen, nu numai pentru…

- Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, ramane in arest Decizia este definitiva si a fost luata azi de judecatorii de la Curtea Suprema a Romaniei.Badalau este suspectat de dare de mita, in…

- Toți varstnicii Romaniei așteapta majorarea cu 12,5% promisa de coaliția de guvernare de la 1 ianuarie 2023. Doar ca o declarație a ministrului Muncii, Marius Budai, rastoarna tot ceea ce știam pana acum. Potrivit oficialului, e foarte posibil ca pensiile sa nu creasca cu acei 12,5% de la 1 ianuarie…

- Curtea de Apel Timișoara a pronunțat sentința finala in dosarul traficului de ovule de la fostul Spital Athena din Timișoara. Medicul grec Giatras Kostantinos, condamnat la inchisoare cu executare in prima instanța, a scapat de acuzații in apel.

- Dragoș și Ionuț Dolanescu nu reușesc sa scape de procesul de partaj deschis in 2019 de doi bucureșteni – dosar in care miza este o casa cu șase camere și un teren de 342 mp. Recent, instanța a solicitat sa se administreze noi probe.