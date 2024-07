Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de teatru pentru Alec Baldwin: procesul sau pentru omor prin imprudenta pe platoul filmului "Rust" a fost anulat vineri din cauza unui viciu de procedura, intrucat procuratura nu a transmis apararii niste gloante in legatura cu cazul, scrie AFP, citat de AGERPRES.

- Rasturnare incredibila de situație in cazul tragediei din Jepii Mici! Diana Maria ar fi murit din alta cauza. Au aparut informații noi, care au contrazis tot ce se știa despre tanara atacata de urs! Iata care ar fi adevarata cauza a morții!

- Inalta Curte de Casație și Justiție a admis, joi, recursul in casație formulat de Mario Iorgulescu la sentința de 13 ani și 8 luni de inchisoare. Dosarul e trimis la rejudecare. Fiul lui Gino Iorgulescu primise condamnare dupa ce ar fi ucis un tanar cand

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus reabilitarea fostului ministru al Tineretului si Sportului, Monica Iacob Ridzi, astfel incat condamnarea de cinci ani inchisoare primita in dosarul „2 Mai” va fi stearsa din cazierul judiciar.

- Situație bizara in dosarul deschis de yoghina Ozana Bonta impotriva lui Stelian Ogica: deși, inițial, Judecatoria Giurgiu a refuzat sa inlocuiasca magistratul care avea pe masa dosarul, recent, s-a decis ca procesul sa fie preluat de o alta instanța.

- Purtatorul de cuvant al BEJ a anuntat pe 1 mai 2024 ca in urma analizei realizate, candidaturile depuse de PRM au fost respinse iar cele ale partidului Alternativa Dreapta au fost admise. Ulterior, organizatia Partidului Romania Mare a contestat in instanta decizia.Vorbim asadar de dosarul 13025 212…

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, care este suspendat din functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova dupa acuzațiile DNA, si-a depus miercuri, 24 aprilie, semnaturile si dosarul de candidatura pentru un al doilea mandat in fruntea CJ, potrivit comunicatului de presa.„Nu a fost…

- Oamenii legii inca strang probe, incercand sa descopere exact ce s-a intamplat cu Ana-Maria, tanara insarcinata in șase luni care a fost ucisa in Republica Moldova. Anchetatorii au descoperit ca principalul suspect nu ar fi fost singur, existand un complice. Perchezițiile efectuate in locuința și mașina…