Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prinț moștenitor al Iordaniei, Hamzah bin Hussein, a promis „loialitate” fața de regele Abdullah, la doua zile dupa ce a acuzat autoritațile ca l-au plasat in arest la domiciliu pentru ca ar fi incercat sa „destabilizeze” țara, relateaza BBC.

- Trei angajați ai Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” vor comparea pe banca acuzaților pentru „incalcarea regulilor de protecția contra incendiilor”. Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul Centru a finalizat urmarirea penala și a expediat in judecata dosarul de invinuire a celor trei.

- Dosarul de trafic de minori al jandarmului din Suceava acuzat de DIICOT ca a scos la produs doua eleve ia o turnura uluitoare: aparatorii inculpatului susțin ca, printre barbații care au flirtat cu fetele se afla și angajați ai Jandarmeriei și ai Poliției Suceava.

- Judecatorii braileni au reușit, in sfarșit, sa-l scoata din arest la domiciliu pe Gabi Dasaev, un interlop sangeros cu mai multe tentative de omor la activ, care a casapit doi baschetbaliști, intr-un local.

- Dosarul de coruptie in care sunt judecati, printre altii, fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma, nu va fi trimis in camera preliminara, conform deciziei Tribunalului Prahova, Curtea de Apel Ploiesti dispunand, marti, continuarea…

- Curtea de Apel Cluj a dat, zilele trecute, o sentința definitiva in procesul in care afaceristul Horia Simu era acuzat de fapte ce au adus prejudicii fostei fabrici “Elcond” din Zalau. Vestea nu este insa, una buna, pentru foștii angajați sau persoane care dețin cupoane Elcond.

- In timp ce consumatorii de droguri organizeaza intalniri sub nasul procurorilor DIICOT, fara sa fie deranjați, una dintre cele mai mari „bombe” ale structurii a fasait, ca o petarda umeda, in instanța.

- Arestata cu mare tam-tam, televiziuni și declarații oficiale pompoase, individa care a mutilat-o pe Cristina Joia a fost scoasa pe șest din arest la domiciliu și lasata libera, sub control judiciar.