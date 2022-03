Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Medgidia trebuia sa se pronunte in cauza saptamana trecuta, insa instanta a luat o alta decizie. Magistratii au repus cauza pe rol in vederea reluarii dezbaterilor si a stabilit termen de judecata pentru data de 23 martie 2022, ora 09.30 cu privire la reluarea dezbaterilor. Valentin Vrabie,…

- Individa care a incercat sa o omoare pe Mirela Vaida, live, la „Acces Direct”, ar putea fi trimisa in judecata intr-un nou dosar, dupa ce instanța a descoperit ca dosarul instrumentat de procurori nu era complet.

- Interlopii care au terorizat mai mulți artiști, printre care și Florin Salam, au fost salvați de judecatori: deși sunt extrem de violenți și ar putea influența martori sau victime, interlopii care jongleaza cu sute de mii de euro au fost plasați sub control judiciar.

- „Am contestat. Eu zic ca azi, cand se voteaza bugetul, era subiectul principal, sa vedem ce felii se dau. Ca poporul asta va trai mai bine in funcție de banii țarii.Dupa sarbatori ne așteptam sa ne cheme. Dosarele se vor conexa. Se lucreaza la foc automat. Un jurnalist roman daca ar fi facut lucrurl…

- Senatorii USR cer Ministrului de Interne sa dea explicatii in Parlament privind felul in care Politia a actionat in cazul scandalului din biroul de avocatura al senatoarei independente, Diana Sosoaca, in care o echipa de jurnalisti din Italia au reclamat ca au fost sechestrati si agresati de catre membra…

- Senatorii USR cer Ministrului de Interne sa dea explicatii in Parlament privind felul in care Politia a actionat in cazul scandalului din biroul de avocatura al senatoarei independente, Diana Sosoaca, in care o echipa de jurnalisti din Italia au reclamat ca au fost sechestrati si agresati de catre membra…

- Jurnalista RAI UNO Lucia Goracci a vorbit presei din Italia despre scandalul cu sotii Sosoaca si a afirmat ca sotul senatoarei a agresat-o chiar de fata cu politistii. Jurnalista crede ca Diana Sosoaca si-a dat seama ca in interviu nu va putea sa-si tina discursul anti-vaccinist fara oprelisti si…

- Dumitru – Silvestru Sosoaca, sotul senatoarei Diana Sosoaca, a fost pus sub invinuire de procurorii de la Parchetul de pe langa judecatoria Sectorului 1 pentru ultraj, au declarat surse judiciare pentru Adevarul. La ora transmiterii stirii, barbatul este audiat de anchetatori.