Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi martori care au depus marturie in fata unui mare juriu special care investigheaza eforturile lui Donald Trump de a schimba rezultatul alegerilor din 2020 ar putea sa fi mintit si sa fi comis sperjur, potrivit unui fragment al raportului publicat joi, scrie The Guardian. Fii la curent…

- Carmen de la Salciua și soțul sau traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar in urma cu cateva luni și-au unit destinele. De curand, fanii au fost curioși sa afle daca mariajul lor a fost in vreun fel afectat de programul incarcat al artistei.

- Achitat in prima instanța, luptatorul MMA acuzat ca l-a batut pe drogatul care ataca femei in toaleta unui mall a fost condamnat și, in plus, trebuie sa ii plateasca violatorului daune morale.

- Una spun, alta fac? De necrezut unde au fost surprinși Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, in plin divorț. Imaginile vorbesc de la sine și nu se potrivesc deloc cu situația in care au ajuns cei doi, dupa aproape șapte ani de casnicie. Detaliul observat de fani, nimeni nu mai știe ce sa creada…

- Carmen de la Salciua este, la ora actuala, una dintre cele mai apreciate și solicitate artiste in domeniul muzicii de petrecere, astfel ca și tariful sau pentru un eveniment privat este unul pe masura. Iata ce suma percepe cantareața pentru a canta la o nunta sau botez!

- In urma cu cateva momente, magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis ca toti acuzatii din dosarul Veranda sa scape de control judiciar. Judecatorii au revocat controlul judiciar impus de DIICOT si au ridicat integral toate interdictiile care fusese stabilite initial de catre procurorii DIICOT Iasi.…

- Carmen de la Salciua este insarcinata? In urma cu cateva zile, fanii artistei și-au pus aceasta intrebare, dupa ce ea a fost prezenta la un eveniment și a fost imbracata intr-un costum mulat. Ei bine, cantareața a dat doar acum raspunsul la aceasta intrebare. Iata ce a marturisit ea recent!

- Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, ramane in arest Decizia este definitiva si a fost luata azi de judecatorii de la Curtea Suprema a Romaniei.Badalau este suspectat de dare de mita, in…