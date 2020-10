Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de eliberare din arest a omului de afaceri Cristin Zamosteanu a fost luata ieri, la pranz, de catre judecatorii Curtii de Apel Iasi. Acestia au admis contestatia formulata de dezvoltatorul imobiliar, impotriva unei decizii de prelungire a masurii arestului preventiv, ce a fost luata de Tribunal,…

- Marcel Pascu, unul dintre capii gruparii de tip mafiot Calu, a primit un „cadou” inedit din partea magistraților care judeca dosarul rapirii și mutilarii unui „dușman” al lui Mario Iorgulescu.

- Dosarul atacului mafiot in timpul caruia interlopul Bebino a fost macelarit, in plina strada, incepe cu stangul: judecatorul caruia i-a fost repartizat cazul a reușit sa se descotoroseasca de el, dupa o incercare eșuata.

- Cazul preotului din Bacau care a fost filmat in timp ce iși agresa soția pe strada, in timp ce femeia iși ținea copilul in brațe, a ajuns in atenția autoritaților. In consecința, a fost luata o decizie care il vizeaza direct pe barbatul violent.

- Fostul deputat UNPR Mihail Boldea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani in dosarul "Aviasan". Acesta a...

- Luptatorul Anatolie Ciumac, alias Tolea, primește lovitura dupa lovitura: dupa ce, recent, s-a trezit cu un nou dosar, pentru o bataie in public, zilele trecute, judecatorii au schimbat incadrarea juridica in cazul traficului de țigari, existand posibilitatea ca sportivul sa primeasca pana la 15 ani…

- Curtea de Apel Iasi a pronuntat luni, 6 iulie, sentinta definitiva in dosarul in care societatea Transmir SRL Vaslui a fost judecata, alaturi de fostul director tehnic pentru fraude cu fonduri europene.