- Studentul de origine marocana Ahmed Sami El Bourkadi, suspectul principal in dubla crima de la Iași, din decembrie 2021, susține ca nu el a comis crimele și e mai bine ca e in arest acum, scrie cotidianul local Buna Ziua Iași, care o citeaza pe avocata marocanului, Raluca Andrei.Suspectul i-a spus avocatei…

- Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au aprobat cererea procurorilor privind arestarea preventiva pentru 30 de zile a studentului canadian de origine marocana Ahmed Sami El Bourkadi, considerat a fi principalul suspect in dublul asasinat de pe strada Moara de Vant. Dupa audierile facute de judecatori…

- Italia a admis extradarea lui Ahmed Sami El Bourkadi, marocanul suspectat de autoritațile romane ca este ucigașul celor doi studenți din Iași de saptamana trecuta. El va fi adus in țara in 21 decembrie, arata G4Media. Poliția Romana a anunțat in urma cu doua zile ca a fost gasita persoana banuita de…

- Raluca Andrei, avocatul suspectului: „Se considera nevinovat. Nu ințelege de ce s-au dat publicitații atatea aspecte negative cu privire la domnia sa, in condițiile in care nu are antecedente penale.A spus ca, intr-adevar, se vazuse cu victima in ziua respectiva, l-a contactat intrucat iși uitase un…

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, vrea sa vina in Romania sa se apere, spune avocata acestuia. Avocata precizeaza ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia. Ahmed Sami El Bourkadi avea programata…

- Autoritațile italiene au admis extradarea studentului suspectat de dublul asasinat comis saptamana trecuta de la Iași. Ahmed Sami El Bourkadi va fi adus in Romania pe 21 decembrie, potrivit unor surse judiciare citate de G4 Media . Cetatean canadian de origine marocana, studentul in varsta de 20 de…

- Suspectul dublei crime din Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins, marți, in Italia. Ahmed Sami El Bourkadi a fost localizat și reținut in Roma. Magistrații Tribunalului Iași au dispus arestarea in lipsa a unui cetațean marocan, Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect in cazul dublei crime din…

- Principalul suspect al comiterii dublului asasinat de la Iași a fost prins in Roma, Italia, anunța Poliția Romana. Acesta se numește Ahmed Sami El Bourkadi și este de origine marocana, la fel ca și una dintre victime.