- In timp ce unii s-au refugiat peste hotare, iar alții au fost puși sub control judiciar, doi dintre interlopii care șantajau cantareți de manele au fentat arestul dupa ce o victima și-a retras plangerea, iar pocurorii au clasat un dosar.

- Metropola Chengdu (China, sud-vest) ridica treptat, luni, masurile draconice de izolare anti-Covid-19 care au inchis școlile și intreprinderile, iar locuitorii au ramas blocați in casele lor timp de peste doua saptamani. Capitala provinciei Sichuan, orașul cu aproximativ 21 de milioane de locuitori,…

- Marea campioana Serana Williams a anunțat, inaintea turneului de la US Open, ca se va retrage din tenis. Ajunsa in acel punct, Serena Williams pare ca oscileaza și a spus ca nu știe daca ultimul sau meci a fost la US Open și ar lua in calcul o participare la Australian Open. Fii la curent…

- Curtea a decis joi, 11 august 2022, sa trimita dosarul inapoi la Tribunal, pentru rejudecare, dupa ce, in prima instanta, municipalitatea pierduse procesul. Procesul vizeaza contractul pentru "Serviciul de elaborare documentatie tehnico economica aferenta obiectivului de investitii laquo;Cresterea eficientei…

- Fiul lui Sile Camataru este citat din nou in fața judecatorilor, dupa ce administratorul judiciar al firmei de asigurari care a fost obligata sa plateasca pagubele comise de interlop a anunțat sa refuza sa achite daunele.

- Continua consecințele atacului asupra unei inchisorii din Olenivka, unde au fost uciși vineri cel puțin 53 de prizonieri de razboi ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Scandalul dintre Ionel Ganea și soția agresata care și-a retras plangerea a luat o turnura neașteptata: procuorii au obținut un ordin de protecție, pentru a-l ține pe antrenor departe de noua nevasta.

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Adriana Pistol, a declarat luni ca nu vor fi construite 25 de spitale noi prin PNRR, așa cum s-a spus in spațiul public, ci doar vor fi aduse imbunatațiri celor existente.