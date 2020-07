Stiri pe aceeasi tema

- Sute de copii din Indonezia au decedat probabil din cauza COVID-19, desi expertii in coronavirus considera ca pericolul pentru tineri este redus, transmite Reuters joi. Pediatrii si oficialii din domeniul sanitar din tara cu a patra populatie ca marime din lume afirma ca numarul ridicat de decese…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat, luni, ca este prematura inceperea imediata a unei investigații cu privire la originea și propagarea noului coronavirus, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al...

- O țara din Asia cu peste 16 milioane de locuitori a ajuns la zero cazuri active de coronavirus. Ultimul pacient infectat cu noul coronavirus din Cambodgia s-a vindecat și a fost externat. Asta inseamna ca aceasta țara din sud-estul Asiei are acum zero cazuri, dupa cum a transmis sambata ministerul sanatații…

- China a anuntat joi ca va dona inca 30 de milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care are nevoie de mai mult de 1 miliard de dolari pentru a finanta lupta impotriva pandemiei de coronavirus ce a ucis peste 180.000 de persoane in intreaga lume, informeaza Reuters. Promisiunea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis marti ca, in etapa actuala, nu este posibil sa fie stabilita sursa precisa a noului coronavirus, transmite Reuters.In acest stadiu, nicio concluzie nu poate fi trasa, a afirmat Takeshi Kasai, directorul regional al OMS pentru Pacificul de vest,…

- Tot felul de speculații sunt facute pe seama transmiterii noului tip de coronavirus de la animale la oameni. Daca se credea ca liliecii ar fi vinovați, iata ca o echipa de cercetatori considera ca maidanezii ar fi cei care au impraștiat boala.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a opri temporar finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pe considerentul ca aceasta nu a gestionat in mod adecvat pandemia cu noul coronavirus, a starnit critici in randul unor responsabili politici, dar si al oamenilor de stiinta din SUA…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko da asigurari ca nicio persoana nu a murit din cauza noului coronavirus in tara, in pofida inregistrarii oficiale a 29 de morti si unor indemnuri ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) la adoptarea unor masuri ferme in vederea unei opriri a epidemiei,…