Barbatul care a ajuns pe aeroportul din Suceava, venind de la Londra, cu test PCR pozitiv pentru COVID, nu are dosar penal. Un alt test rapid facut in Romania a ieșit negativ. Barbatului i se poate intocmi dosar penal doar daca se dovedeste ca barbatul era cu adevarat infectat si a imbolnavit alte persoane din […]