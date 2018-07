Proclamatia de la Falastoaca

In august, cand amfiteatrele vor fi goale, voi sustine un curs de tefelism stiintific la prestigioasa Universitate din Falastoaca. Nu radeti, fiindca Falastoaca e in judetul Giurgiu, mai exact in comuna Comana, unde Gogu Radulescu (un distins intelectual kominternist si membru in CPex al CC al PCR) invita artistii la discutii libere. Stralucirea… [citeste mai departe]