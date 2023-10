Stiri pe aceeasi tema

- Pe 28 septembrie, dimineața, turiștii care se plimbau pe plaja din Mamaia aveau sa descopere trupul neinsuflețit al unei tinere, despre care ulterior s-a aflat ca este Laura Roșca, alias Dj Lalla, de 34 de ani. Anchetatorii aflați la locul faptei incepeau investigațiile, ulterior fiind aflate și concluziile…

- Noi detalii cutremuratoare in cazul Sharei, fata de 16 ani gasita moarta in casa unui tanar cunoscut pe internetAnchetatorii inca nu au facut percheziția informatica in cazul elevei de 16 ani din București, gasita moarta in casa unui baiat cunoscut pe internet. Fata era olimpica și plecase…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul tragicei dispariții a elevei olimpice Shara, in varsta de 16 ani, gasita moarta in locuința unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț, cunoscut prin intermediul internetului. In ciuda faptului ca investigațiile sunt in curs, percheziția informatica in cazul victimelor…

- Rasturnare de situație in cazul din Mangalia, unde o fata a fost gasita moarta, duminica dimineața, intr-un parc, de un barbat care mergea la pescuit. Polițiștii au transmis ca victima are 18 ani și nu 12 cum se banuia inițial și precizeaza ca suspectul pentru crima are, de asemenea, 18 ani.

- Shara a murit sfașietor, la varsta de doar 16 ani, dupa ce a plecat in Piatra Neamț la un concurs organizat intr-un liceu. Chiar inainte de concurs, adolescenta s-a intalnit cu un tanar in varsta de 19 ani, iar ea a acceptat sa consume un drog, apoi s-a stins din viața in timpul unui moment intim. Acum,…

- O familie din București este devastata de durere, asta dupa ce fiica lor in varsta de 16 ani a fost gasita fara suflare in casa unui tanar din Piatra Neamț. Adolescenta a plecat in Piatra Neamț la un concurs organizat intr-un liceu, iar chiar inainte de concurs, aceasta s-a intalnit cu tanarul in varsta…