Stiri pe aceeasi tema

- Femeia data disparuta de familie, in urma cu doua saptamani, dupa ce a spus ca pleaca in Belgia, a fost gasita de autoritati in Egipt. Ea plecase din Brasov si le spusese apropiaților ca merge la Bruxelles, pentru un interviu la o firma la care voia sa se angajeze. Brașoveanca de 41 de ani a fost gasita…

- Sabina Aurelia Tomescu, femeia in varsta de 41 de ani, din Brașov, data disparuta pe 6 iulie dupa ce ar fi plecat in Bruxelles, a fost gasita in Egipt. Rudele femeii credeau ca a cazut in plasa traficanților de carne vie, dupa ce și-ar fi facut un cont pe Tinder.

- O romanca in varsta de 41 de ani a disparut de mai bine de o saptamana, iar familia nu mai știe nimic de soarta ei. Apropiații au facut mai multe cercetari și au descoperit activitați suspecte facute de Sabina Aurelia Tomescu inainte de a pleca din Brașov.

- O femeie din Brașov, in varsta de 41 de ani, disparuta fara urma dupa ce ar fi plecat in Bruxelles. este cautata de poliție și apropiați. Rudele cred ca romanca a cazut in plasa traficanților de carne vie, dupa ce și-ar fi facut un cont pe Tinder unde ar fi cunoscut un barbat.

- O femeie din Brasov a disparut de mai bine de zece zile, dupa ce și-a facut cont pe Tinder. Sabina Tomescu a fost data disparuta. Nimeni nu mai știe nimic de romanca dupa ce și-a facut cont pe Tinder. O femeie din Brașov, in varsta de 41 de ani, a disparut fara urma de mai bine de o saptamana. Sabina…

- Apar detalii șocante in ancheta crimei din Oradea, unde o femeie de 31 de ani a fost gasita moarta, marți dimineața, intr-o remorca dintr-o parcare de cartier. Barbatul care a sunat la 112 sa anunțe "mirosul ințepator" locuia, de fapt, cu victima, spun sursele Bihoreanul. Trei persoane au fost duse…

- Au aparut informații explozive in cazul Anicai, romanca moarta in Italia! Daca se confirma, intreg cursul anchetei ar putea sa se schimbe! Iata ce s-a intamplat in ultimele clipe de viața ale Anicai, in timp ce a stat in compania italianului Franco Battagia!

- Oamenii legii inca strang probe, incercand sa descopere exact ce s-a intamplat cu Ana-Maria, tanara insarcinata in șase luni care a fost ucisa in Republica Moldova. Anchetatorii au descoperit ca principalul suspect nu ar fi fost singur, existand un complice. Perchezițiile efectuate in locuința și mașina…