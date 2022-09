Stiri pe aceeasi tema

- Roger Waters, cofondator al formatiei Pink Floyd, in varsta de 79 de ani, si-a anulat concertele planificate in Polonia, pe fondul indignarii pentru pozitia sa fata de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a informat sambata presa poloneza, citata de AP preluat de news.ro Fii la curent cu cele…

- Ministerul de externe de la Beijing a anuntat sambata ca vicepresedintele chinez Wang Qishan va participa la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, transmite Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Marea campioana Serana Williams a anunțat, inaintea turneului de la US Open, ca se va retrage din tenis. Ajunsa in acel punct, Serena Williams pare ca oscileaza și a spus ca nu știe daca ultimul sau meci a fost la US Open și ar lua in calcul o participare la Australian Open. Fii la curent…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Cluj este suspect și-a ucis mama și bunica. El a sunat la 112 inainte de comiterea crimelor, precizeaza surse apropiate de ancheta pentru STIRIPESURSE.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a negat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, zvonurile despre o posibila sosire a lui Cristiano Ronaldo la clubul german, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cei 5 oameni, printre care si un copil, care au fost gasiți morți intr-o casa din Bascov, langa Pitesti, nu au fost injunghiați, ci omorați prin violența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Continua consecințele atacului asupra unei inchisorii din Olenivka, unde au fost uciși vineri cel puțin 53 de prizonieri de razboi ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Suspectul de asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe a recunoscut politiei ca l-a vizat initial pe liderul unui grup religios caruia mama lui ii facuse donatii mari, pana la punctul de a intampina probleme financiare, anunta, sambata, agentia de presa japoneza Kyodo. . Fii la curent…