Un medic legist angajat de fratele magnatului Jeffrey Epstein a declarat miercuri ca exista probe care sugereaza ca milionarul american, acuzat de trafic si exploatare sexuala, nu s-a sinucis in celula sa din New York, ci mai degraba a fost strangulat, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit autoritatilor americane, care se bazeaza inclusiv pe certificatul emis de Biroul de medicina legala din New York, cauza decesului lui Epstein, care a murit in celula sa in august 2019, in care magnatul se afla in asteptarea unui proces pentru trafic sexual cu minore, a fost sufocarea prin spanzurare.