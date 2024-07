Stiri pe aceeasi tema

- Cu fiecare zi care trece, oamenii legii incearca sa faca lumina in cazul tinerei Maria Diana, care a fost atacata de urs pe un trasei din Jepii Mici. Ca urmare a intalnirii nedorite cu ursul, Maria Diana a murit dupa ce a cazut intr-o rapa, impreuna cu animalul. Din pacate, nimeni nu a mai putut face…

- Rasturnare incredibila de situație in cazul tragediei din Jepii Mici! Diana Maria ar fi murit din alta cauza. Au aparut informații noi, care au contrazis tot ce se știa despre tanara atacata de urs! Iata care ar fi adevarata cauza a morții!

- Dezvaluiri tulburatoare apar in cazul tinerei de 19 ani ucisa, marți dupa-amiaza, pe traseul Jepii Mici, din Munții Bucegi. Tragedia s-a derulat in direct, cu dispecerii 112 in telefon, pentru ca atat fata, cat și prietenul ei sunasera, in paralel, sa ceara ajutor. Intervenția i-a marcat profund și…

- Tragedia s-a produs intr-o comuna din județul Botoșani. Ajuns acasa de la munca, barbatul in varsta de 32 de ani incerca sa-și parcheze mașina. La un moment dat, copilul de aproape 2 ani a ajuns in spatele autoturismului, insa tatal nu l-a observat și l-a lovit. Disperat, barbatul nu a mai așteptat…

- Noi informații apar in cazul fetiței și bunicii care și-au pierdut viața dupa ce au consumat pește. Aflați in randurile urmatoare primele concluzii ale anchetei DSV. Rezultatele Direcției Sanitar-Veterinare Au fost facute publice primele rezultate ale DSV, dupa ce au analizat cu mare atenție magazinul…

- Un expert legist a publicat un nou raport privind moartea lui Diego Maradona. Acesta a fost facut public luni, iar contraexpertiza sa ar putea sa schimbe complet situatia, in conditiile in care opt cadre medicale au fost acuzate de moartea lui Maradona si urmeaza sa fie judecatei la 4 iunie, relateaza…

- Intr-un moment de rasturnare șocant, investigația asupra morții misterioase a mezzosopranei Maria Macsim Nicoara din Iași cunoaște o noua turnura, patru ani mai tarziu. Detaliile tulburatoare au ieșit la iveala.

- Rasturnare de situație in cazul Alexandrei Ivanov, tanara mama care a murit in chinuri la Spitalul Județean din Botoșani. Asistenta care a fost de garda in seara fatidica va primi despagubiri și i se va permite sa revina la munca.