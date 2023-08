Răsturnare de situație în cazul minorei decedate la Dumbrava Roșie Cazul adolescentei de 16 ani, din București, ce a decedat subit in casa prietenului ei de 19 ani, din Dumbrava Roșie, a luat o alta turnura. Dosarul a intrat in atenția procurorilor DIICOT Neamț. Deși din datele inițiale parea ca decesul a survenit ca urmare a unei sangerari vaginale ce nu a putut fi oprita, anchetatorii spun acum ca tragedia a avut drept cauza determinanta intoxicația cu stupefiante. In acest caz trei persoane au fost reținute și au ajuns in fața judecatorilor de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventiva pentru acuze de trafic de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

