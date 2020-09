Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Lionel Messi ar fi inregistrat un video, in care anunta ca va ramane la Barcelona pana la finalul contractului sau, scadent vara viitoare, informeaza publicatia Sphera Sports, citata de presa spaniola, potrivit news.ro.Inregistrarea ar urma sa fie facuta publica in cursul zile de…

- Cazul uciderii lui Emi Pian este departe de a fi rezolvat, mai ales acum, cand o proba importata in dosarul acestuia a fost „data disparuta”. Cum se va schimba soarta celor aflați dupa gratii?

- Poliția Romana vine cu precizari in cazul milionarului roman Constantin Dinescu, supranumit "Baronul Luxului", care a murit sambata și despre care s-a spus ca ar fi fost otravit de iubita ucraineanca.Potrivit informațiilor de pana acum, Dinescu ar fi decedat in urma unor afecțiuni cardiace,…

- FC Barcelona a revendicat, marti, o victorie in fata Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) in legatura cu litigiul cu care il avea cu clubul brazilian de fotbal Santos FC, legat de transferul lui Neymar la gruparea catalana in 2013. "Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins in totalitate cererea…

- Rasturnare de situatie in cazul elevilor umiliti la Evaluarea Nationala, cand neglijenta unui profesor era sa le distruga viitorul. Cei doi copii care, dupa contestatie, au primit rezultate chiar si cu patru puncte mai mari, au fost notati corect din prima.

- Ancheta in cazul Caracal a suscitat și suscita un interes maxim, doua adolescente – Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu – fiind disparute și, potrivit declarațiilor date – inițial – de Gheorghe Dinca, ucise. Totuși, acesta a revenit asupra respectivelor declarații, susținand ca a fost forțat sa declare…