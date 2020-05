Stiri pe aceeasi tema

- O noua filmare, dintr-un alt unghi, aparuta in spatiul pubic, arata ca trei politisti, nu unul asa cum se credea initial, l-au imobilizat pe George Floyd si s-au asezat cu genunchii pe acesta pana nu a mai respirat. Intre timp, a fost elaborat si raportul medical preliminar in cazul mortii afro-americanului.

- Rasturnare de situație in privința slujbelor religioase in timpul starii de alerta. Autoritațile au decis relaxarea regulilor, ridicand numarul credincioșilor care pot participa la slujbe private la 16. De asemenea, impartașania nu se va mai face doar cu obiecte de unica folosința.

- Cazul bizar al doctorului ginecolog de la Maternitatea Bacau, ce a fost condamnat pentru neglijența in serviciu, deși la momentul faptelor pentru care a fost reclamat era in concediu, cunoaște o rasturnare de situație. Dupa ce Curtea Constituționala... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ce s-a intamplat cu soprana care a ajuns in coma la spital, dupa ce ar fi cazut pe scari! Ipoteze socante sunt luate in calcul! Procurorii ancheteaza, apropiatii vorbesc, in timp ce sotul și-a angajat deja un avocat și poate deveni principalul suspect de crima.

- La data de 11.05.2020 ora 01.32, organele de interventie au fost incunoștințate prin apel unic 112 despre faptul ca intr-un imobil de pe strada Ion Mester un barbat i-a aplicat mamei sale lovituri cu cutitul. Ajunși la fata locului, investigatorii au constatat decesul victimei MM (mama celor doi frați)…

- Fostul director al SGA Suceava, care a fost demis din funcție dupa ce pe internet au aparut niște imagini in care se ruga pentru a pune capat pandemiei de coronavirus, a regizat intreg momentul.

- Acum cateva zile o stire a explodat in mediul online, despre o persoana care ar fi fost testata pozitiv cu covid-19. Astazi, un roman din Bosanci, stabilit la Bruxelles, vine cu o postare pe facebook, care rastoarna situatia.Dan Fodor scrie ca: Mesaj din Bosanci, Constantin Bacrau…