- Exista posibilitatea, spune procurorul german, care il ancheteaza pe Catalin Cherecheș, sa fie cercetat in stare de libertate. Admite posibilitatea ca acesta sa nu fie trimis in Romania, dar și sa fie judecat fara sa se afle sub sancțiunea privarii de libertatea pe perioada judecarii sale ”Da, este…

- Informație de ultima ora despre Catalin Cherecheș! Potrivit unui raspuns al Procuraturii Generale din Munchen, fostul primar din Baia Mare va fi transferat din inchisoarea Augsburg-Gablingen la cea din Munchen.

- Vești noi despre cazul lui Catalin Cherecheș. Primarul din Baia Mare urmeaza sa fie extradat, dar ”Legea fugarilor” nu se va aplica in cazul lui. Acesta a fost prin sin Germania, iar acum urmeaza sa fie adus in Romania. Iata cand și cum va fi extradat, dar și de ce este exceptat de la aceasta lege.

- In cursul zilei de azi, autoritatile judiciare din Germania au oferit mai multe detalii despre prinderea lui Catalin Chereches pe teritoriul Germaniei. De asemenea, au fost oferite detalii si despre felul in care va fi desfasurata procedura de extradare a fostului primar din Baia Mare in Romania.

- Autoritațile romane l-au localizat pe primarul din Baia Mare cu sprijinul polițiștilor din statele traversate de Cherecheș in fuga sa spre Germania, dupa ce a parasit ilegal Romania inainte de a fi condamnat la 5 ani de inchisoare. In timpul reținerii de marți, el a incercat sa scape și astfel a suferit…

- In cursul zilei de 28 noiembrie 2023, in urma unei colaborari stranse intre autoritațile polițienești din Romania și cele din Germania, Ungaria, Austria și Italia, a avut loc localizarea, identificarea și reținerea unui barbat in varsta de 45 de ani, originar din Baia Mare. Acesta era urmarit la nivel…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, dar fix in ziua sentinței a fugit din Romania. Autoritațile au emis mandat european de arestare pe numele sau.Conform surselor citate de Adevarul, Catalin Cherecheș, ar fi fugit in Italia, acolo unde…