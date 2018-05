Rasturnare de situatie in cazul fetitei de 5 ani rapita, violata si ucisa cu salbaticie! Ce au descoperit medicii legisti la autopsie

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, La Baia Mare, o fetița de cinci ani a fost batjocorita iar apoi ucisa. Polițiștii au avut un cerc de aproximativ 20 suspecți, redus apoi la doi. Dar acum situația se schimba radical. Suspect este chiar tatal copilei. Polițiștii și procurorii au anunțat ca cercul suspecților a…

- O crima odioasa a șocat intreaga Romanie. O fetița de 5 ani din Baia Marea a fost violata și apoi ucisa. Surse judiciare susțin ca principalul suspect al acestei crime este tocmai tatal fetiței, cel care a fost chemat la audieri de procurori. Citește și: Vești proaste pentru Laura Codruta…

- A fost jale mare la inmormantarea fetitei de cinci ani. Sute de oameni au vrut sa fie aproape de familia indoliata. Parinții, frații, dar si vecini au condus-o pe micuța pe ultimul drum cu rauri de lacrimi, flori și lumanari aprinse. Cu totii sunt inca in stare de șoc. Scene emoționante s-au petrecut…

- IMAGINI RASTURNARE de SITUAȚIE in cazul FETIȚEI violata și ucisa cu bestialitate in zona Cuprom din Baia Mare. VEZI cine este CRIMINALUL! O noua crima ,produsa cu o ferocitate ieșita din comun, a ingrozit Baia Mare. Daca saptamana trecuta o adolescenta din Botoșani iși gasea sfarșitul tragic sub…

- Rasturnare de situatie in cazul moldoveanului impuscat in Romania. Potrivit procurorilor romani, atat victima cat si agresorul sunt traficanti de tigari si erau in atentia autoritatilor inca de anul trecut.

- Mai sunt doar doua saptamani pana la botezul fetiței Gabrielei Cristea. Mamica și taticul ei sunt extrem de nerabdatori. Tavi Clonda și soția lui iși doresc ca totul sa iasa perfect pentru creștinarea micuței Victoria. Ceremonia va avea loc la o biserica din București. Parinții spirituali vor fi un…

- In urma necropsiei, medicii legiști au descoperit ca plamanii și inima tanarului erau afectate in urma unei viroze respiratorii. Specialiștii au prelevat probe pentru efectuarea unor examinari suplimentare in urma carora urmeaza sa se stabileasca și cauza exacta a decesului. Parinții…

- Initial s-a crezut ca Israela a murit din cauza unui atac cerebral insa in urma necropsiei efectuate de medicii legisti s-a constatat ca aceasta a murit din cauza unei hemoragii digestive. Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. Ce a marturisit despre experienta…