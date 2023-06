Stiri pe aceeasi tema

- Mama fetiței de 12 ani al carei cadavru a fost ascuns intr-o canapea, in București, dupa ce a fost ucisa, s-a intors joi seara in Romania, din Spania. La Vama Nadlac a fost așteptata de polițiști, care au adus-o in Capitala. La intrarea in țara a vorbit cu reporterii care o așteptau, relateaza Antena…

- Apar informații cu impact emotional puternic despre momentele dinaintea morții fetiței de 12 ani, ucisa și ascunsa in lada unei canapele dintr-un apartament bucureștean. Descoperirea cadavrului aflat in putrefacție a fost facuta, sambata, dupa ce proprietarul apartamentului in care se afla corpul neinsuflețit…

- Dupa ce a fost audiata in Spania, prin sistem videoconferința, mama fetiței de 12 ani gasita fara suflare in lada de la canapea, intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei, a fost eliberata și se afla in drum spre Romania. La audierile din Spania, mama copilei gasite decedata intr-un apartament…

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a copilei de 12 ani. In timp ce mama fetiței se afla in Spania și a scapat de arest, dupa ce polițiștii au spus ca nu exista probe suficiente, Marcel este cautat in toata Europa, fiind considerat principalul suspect.

- Un barbat din satul Sf. Ilie, comuna Șcheia, este cautat ca principal suspect in cazul fetei in varsta de 12 ani ucise și ascunse in lada unui pat, intr-un apartament din Sectorul 4 din București, caz care ține capul de știre al tuturor televiziunilor naționale in aceste zile.Marcel Ilie Șerbiuc ...

- Apar informații care pot schimba cursul anchetei polițiștilor in cazul accidentului produs, duminica, de actrița Monica Odagiu. Filmarea care a surprins momentul tragediei a fost privita de milioane de romani, astfel ca a fost evident faptul ca tanarul s-ar fi aruncat intenționat in fața mașinii. Deși…

- Sambata, 18 martie, polițiștii baimareni au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 36 de ani din Sacalașeni, despre faptul ca, in timp ce se afla la locul de munca pe bulevardul București, a fost agresata fizic și amenințata de fostul sau soț. Totodata, in aceeași zi, Poliția Municipiului…