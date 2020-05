Stiri pe aceeasi tema

- Dinca susține ca nu a spus adevarul in fața anchetatorilor, iar Alexandra este in viața. De asemenea, Gheorghe Dinca susține ca „nu a fost aparat așa cum trebuie” și ofera declarații halucinante. El și-a retras declarațiile susținand ca nu le-a omorat pe cele doua adolescente. Tonel Pop, avocatul familiei…

- Urgenta Spitalului Filiasi, unde a fost internat primul roman care a murit din cauza COVID-19, ramane inchisa. Desi au trecut 14 zile de cand locul a fost inchis si dezinfectat, autoritatile au decis ca...

- Este razboi intre familia tanarului diagnosticat si autoritati. Rudele acestiia ii acuza pe oficialii din Sanatate ca mint cu privire la modul in care tanarul a fost infectat cu coronavirus.

- Exista o legatura intre moartea barbatului care și-a pierdut viața in parcul din Vatra Dornei, dupa ce o femeie jandarm i-a pulverizat spray paralizant in fața și folosirea substanței respective, potrivit raportului medico-legal.

- Chiar daca acesta se afla in continuare intr-o clinica din Italia, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au decis sa il propuna spre arestare pe Mario Iorgulescu. De asemenea, anchetatorii au stabilit ca tanarul de 24 de ani va fi cercetat si judecat pentru omor si nu pentru ucidere…

- Apar noi detalii in cazul adolescentei in varsta de 15 ani, care a fost lovita cu biciul de partenerul ei. Deși Poliția a intervenit imediat și l-au reținut pe agresor, tanara insarcinata a sarit in apararea partenerului ei spunand ca totul a fost o gluma.

- Moartea Anei Maria, tanara de 19 ani care a fost gasita fara suflare in baie, de o ruda, a socat intreaga tara. In urma ei a ramas o fetita de doar cinci luni. S-a spus ca tanara mamica a facut infarct, dar acum se creioneaza fel de fel de ipoteze, dupa o informatie aparuta in mediul online.