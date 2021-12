Stiri pe aceeasi tema

- Marocanul acuzat ca i-a ucis pe cei doi tineri in vila de pe Moara de Vant a fost dus de mascați la audieri. Surse judiciare au precizat ca acesta a refuzat sa faca declarații. Joi, 23 decembrie, tanarul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Daca va fi gasit vinovat, risca sa primeasca inchisoare…

- Au trecut 11 ani de cand artista Madalina Manole s-a stins din viața. Dispariția fetei cu parul de foc a indoliat o țara intreaga, solista lasand in urma ei milioane de fani, un soț intristat, Petru Mircea, și un baiețel de numai cateva luni. Noi detalii ies la iveala in cazul morții celebrei cantarețe…

- Mulți așteapta sa fie luata o decizie cu privire la legea certificatului verde. Proiectul a fost inițial prezentat de catre Alexandru Rafila. Klaus Iohannis a avut o intalnire cu liderii de la guvernare la Cotroceni, astfel ca s-au aflat mai multe informații despre decizia de ultima ora. Noi informații…

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, vrea sa vina in Romania sa se apere, spune avocata acestuia. Avocata precizeaza ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia. Ahmed Sami El Bourkadi avea programata…

- Principalul suspect in cazul unei duble crime din Iași a fost dat in urmarire internaționala. Acesta este un tanar de origine marocana, nascut in Canada. El este student la Medicina și coleg cu victimele. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventiva in lipsa. Conform unor surse Digi24,…

- A fost publicata prima fotografie cu principalul suspect in cazul dublei crime de la Iași. Este vorba despre un tanar din Maroc, pe nume Ahmed Sami El Bourkadi, care a fost dat deja in urmarire. Poliția Romana a publicat, in aceasta seara, și primele imagini cu el. Iata cum arata tanarul!

- Marocanul Ahmed El Bourkadi, student la Medicina la Iasi, este principalul suspect in cazul asasinatului de la Iasi. Tanarul este disparut si se presupune ca in noaptea crimei a fost la spital cu o mana taiata.

- Antrenorul si-a exprimat dorinta de a pregati o echipa de club, unde ar putea avea activitate zilnica, nu periodica ca la prima reprezentativa. Printre inlocuitorii sai la echipa nationala se numara antrenori ca Gica Hagi, Laszlo Boloni, Cosmin Olaroiu, Dan Petrescu sau Adrian Mutu.Intra pe realitateasportiva.net…