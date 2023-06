Stiri pe aceeasi tema

- Crima comisa in Gradina Botanica din Craiova a șocat o țara intreaga, iar informațiile noi, aparute la mai mult de 48 de ore de la comiterea crimei, par sa creeze adevarate revolte in jurul cetațenilor. Dupa ce s-a aflat modul in care Meliss a fost ucisa, dar și presupusul motiv al ucigașului pentru…

- Apar noi informații dramatice in cazul atacului de la Gradina Botanica din Craiova, unde o fata de 14 ani a fost ucisa și un tanar a fost injunghiat și se afla in stare grava la spital. Fata a fost prima care a sunat la 112, sa anunțe ca sunt atacați.

- Elevul de 17 ani care a injunghiat mortal o fata de 14 ani și a ranit grav un tanar de 19, in Gradina Botanica din Craiova, a fost arestat preventiv miercuri seara, pentru 30 de zile. In fața anchetatorilor, baiatul a declarat ca nu cunoștea victimele, iar crima a comis-o din furie, dupa ce a […] The…

- Agresorul care a injunghiat mortal o fata de 14 ani in Gradina Botanica din Craiova și a ranit un tanar este fiu de polițist și elev la Colegiul Militar din Craiova. Miercuri dimineața, atacatorul, un baiat de 17 ani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru omor și tentativa de omor. Atacatorul este…

- Doi tineri au fost injunghiați, marți, in Gradina Botanica din Craiova. Suspectul a fost reținut de polițiști. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc in acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, in Gradina Botanica din Craiova. Doua persoane au fost injunghiate, la…

- Situatie tensionata la un liceu din Constanta. Elevii protesteaza pentru ca o profesoara refuza sa le incheie mediile, motivand ca ar fi virusi in catalogul electronic. Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, profesoara de biologie de la Liceul Energetic refuza sa incheie mediile elevilor…

- Increderea britanicilor in UE o depașește pe cea avuta in Parlamentul de la Westminster, pentru prima data in trei decenii, potrivit unui sondaj World Values Survey, transmite publicația spaniola El Mundo, citata de Rador. Populația Marii Britanii are mai multa incredere in Uniunea Europeana decat…