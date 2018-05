Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie in cazul fetitei de 5 ani rapita, violata si ucisa cu salbaticie! Micuta a fost condusa, vineri, pe ultimul drum, de sute de oameni socati de sfarsitul crunt al fetitei de 5 ani. Parintii sunt revoltati ca, dupa patru zile de la crima ingrozitoare, faptasul nu a fost inca prins.…

- In urma cu o saptamana, La Baia Mare, o fetița de cinci ani a fost batjocorita iar apoi ucisa. Polițiștii au avut un cerc de aproximativ 20 suspecți, redus apoi la doi. Dar acum situația se schimba radical. Suspect este chiar tatal copilei. Polițiștii și procurorii au anunțat ca cercul suspecților a…

- Rasturnare de situatie in cazul moldoveanului impuscat in Romania. Potrivit procurorilor romani, atat victima cat si agresorul sunt traficanti de tigari si erau in atentia autoritatilor inca de anul trecut.

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Deși, inițial, oamenii legii au crezut ca familia lui Florin Mircea Buliga dormea la momentul crimei, anchetatorii au descoperit ca victimele s-au luptat cu asasinul și aveau urme de autoaparare pe corp,

- Șoferul din Vaslui care a fost impușcat fara somație de un polițist nu era un simplu necunoscut. Motivul invocat de omul legii a fost ca barbatul nu avea permis și era baut. Tanarul a fost impușcat in cap de polițistul Mihai Vizitiu. Cazul a facut mare valva și a fost intens dezbatut in media. Adrian…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul „Sfantul Ioan” a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul serviciului. Surse…

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…