- Rechizitoriul in cazul Caracal, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, a fost confirmat de procurorul general. DIICOT a decis trimiterea in judecata a lui Dinca pentru opt infractiuni: trafic de persoane, trafic de minori, viol – doua infractiuni,…

- Gheorghe Dinca și-ar fi schimbat total declarațiile in fața procurorilor. El a explicat ca a avut doi complici, o femeie și un barbat, iar pe Luiza le-a dat-o acestora, nu a ucis-o.Citește și: Se schimba vremea: cand vor incepe ninsorile și inghețul La audieri, Dinca le-a spus anchetatorilor…

- Bomba in cazul Caracal! Dupa sase luni in care a sustinut ca a ucis-o pe Luiza Melencu, Gheorghe Dinca s-a razgandit. "Monstrul din Caracal" cere sa fie audiat din nou de procurori pentru a-si schimba declaratia. Gheorghe Dinca sustine ca NU a ucis-o pe copila disparuta in luna aprilie a anului trecut.

- Lovitura dura pentru familia Alexandrei Macesanu, de Craciun! Dupa ce au fost chemati la DIICOT pentru a ridica certificatul de deces al fiicei lor, au refuzat, iar acum vine bomba! Politia Romana a decis ca fata sa fie scoasa de pe lista copiilor disparuti. Nici Luiza Melencu nu mai apare acolo!

- Apar noi detalii despre cazul care a uluit o țara intreaga. Astazi urma sa aiba loc confruntarea majora intre Gheorghe Dinca și complicele sau, Ștefan Risipiceanu, barbatul despre care procurorii DIICOT au aflat ca a batjocorit-o pe Luiza cot la cot cu cel numit "monstrul din Caracal".

- Lovitura in cazul Caracal. Analizele au aratat ca pe oasele din liziera si pe cele din butoiul lui Gheorghe Dinca exista urmele acelorasi substante chimice. Expertii FBI nu au putut extrage un ADN din...

- Cazul de la Caracal e departe de a fi rezolvat, insa fiecare zi aduce noi detalii despre crimele revoltatoare comise de Gheorghe Dinca. Acum, insa, se pare ca polițiștii care l-ar fi ajutat pe monstrul din Caracal sa scape de probe au fost puși sub acuzare.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, care a spus ca le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, va fi audiat in cursul zilei de luni, la Inspectoratul General al Poliției Romane.