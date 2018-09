Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Gazea, barbatul de 62 de ani care a murit la 9 zile dupa ce a participat la protestul diaspora din 10 august și a fost gazat de Jandarmerie, ar fi suferit de leucemie, boala fiind in faza terminala, potrivit jurnalistului Victor Ciutacu.Citește și Ministru din cabinetul Dancila, despre…

- Apar noi detalii despre bucata de pod prabușita in apropiere de orașul Genova, in Italia. Podul, o copie vaga dupa cunoscutul Brooklyn Bridge din New York, a fost inaugurat la 1 martie 1964, insa s-a dat...

- Jandarmerița ranita vineri seara în timpul protestelor din Piața Victoriei este în afara oricarui pericol și ca nu este în stare grava. Ea este internata la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala.

- Femeia despre care s-a crezut ca a fost rapita din centrul Aradului a fost luata, de fapt, de familie, pentru ca i s-ar fi facut rau pe strada, aceasta nefiind victima unei infractiuni, au stabilit, miercuri, politistii aradeni, dupa audierea mai multor persoane.

- Magistrații Tribunalului București i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecți reținuți marți in dosarul morții paznicilor din Capitala, respingand propunerea de arestare preventiva a procurorilor. Inițial, cei doi barbati au fost reținuți pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de…

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica in orasul britanic Salisbury, Serghei Skripal, candideaza la alegerile locale din Rusia, care au loc anul acesta, relateaza site-ul Politico.eu.

- Schimb naucitor de replici in sala de judecata pentru tripla crima de la Apa, acolo unde suspectul Razvan Rentea și-ar fi ucis parinții și bunica. Fosta iubita a inculpatului a venit cu acuzații grave, iar barbatul a raspuns cu aceeași moneda.