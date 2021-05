Răsturnare de situație în cazul bărbatului împușcat în cap la vânătoare. Partida era ilegală Persoana care l-a impușcata in cap pe barbat ar fi este chiar padurarul din Media, care in mod normal deține atat o arma de paza, cat și una de vanatoare, iar in timpul partidei ilegale ar fi folosit-o pe cea din urma, potrivit Realitatea Plus. "In urma primelor cercetari efectuate la fața locului (...) s-a constatat ca evenimentul s-a produs pe un fond de vanatoare pe care se desfașura o partida de vanatoare neautorizata, in cadrul careia un barbat de 46 de ani ar fi fost impușcat accidental, in zona capului, de un barbat de 4o de ani, din comuna Remetea, județul Bihor. Cei doi barbați erau deținatori… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

