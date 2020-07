Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile germane au anunțat, luni, ca toate persoanele care vin din zone cu rate mari de infectare vor fi obligatoriu testate pentru noul coronavirus. Romania se incadreaza in criteriile epidemiologice anunțate de oficialii nemți, astfel ca romanii vor fi testați obligatoriu la intrarea in Germania.…

- Persoanele care vin din țari cu risc epidemic major vor fi testate la intrarea pe teritoriul Germaniei. Masura va fi valabila și pentru turiștii germani care se intorc acasa, informeaza Mediafax. Testele pentru noul coronavirus vor fi gratuite, iar lista cu țarile considerate ca prezentand risc epidemic…

- Guvernul Germaniei va introduce teste obligatorii anticoronavirus pentru toate persoanele, inclusiv pentru turistii germani, care vin din tari in care se inregistreaza rate mari de infectare, informeaza site-ul N-TV.de."Vom introduce teste obligatorii pentru persoanele care se intorc din zone…

- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a subliniat miercuri ca noul tip de coronavirus constituie in continuare un risc, dupa ce landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei a reintrodus carantina in doua districte in urma descoperirii unui focar la un abator, informeaza Reuters, potriivt…

- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a subliniat miercuri ca noul tip de coronavirus constituie in continuare un risc, dupa ce landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei a reintrodus carantina in doua districte in urma descoperirii unui focar la un abator, informeaza Reuters.…

- In cateva saptamani, directorul Institutului de virusologie al marelui spital universitar Charite din Berlin a devenit tinta revoltei fata de restrictiile legate de pandemie, aparuta in aprilie odata cu manifestatiile saptamanale in toata tara. Declaratiile expertului german in coronavirus:…

- Autoritatile s-au angajat sa acopere costul cazarii, manzarii, bauturii si medicamentelor pentru calatorii testati pozitiv cu coronavirus dupa intrarea in Cipru. Turistii vor suporta numai costul transferului catre aeroport si al biletului de intoarcere in tara de origine. Un spital cu o capacitate…

- Ministrul sanatații din Germania a declarat ca președintele SUA, Donald Trump, ”are dreptate” când spune ca Organizația Mondiala a Sanatații trebuie sa sufere reforme majore.Jens Spahn a recunoscut într-un interviu pentru Financial Times ca liderul de la Casa Alba nu…